Филипп Киркоров заплатил 12 миллионов рублей налогов после скандальной вечеринки

Филипп Киркоров столкнулся с проблемами после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Появились слухи, что артиста также проверят на уплату налогов. Примечательно, что в Сети появились данные, что у него есть налоговая задолженность в размере почти 12, 4 миллиона рублей.
Из них чуть больше 7 миллионов рублей — налог за недвижимость. И 30 декабря стало известно, что он все долги погасил. Новый год король отечественной эстрады встретит уже без проблем с налоговой инспекцией.
Киркоров имеет 13 объектов недвижимости в России и семь транспортных средств, пишет KP.RU. Так его дети Алла-Виктория и Мартин полностью обеспечены, хоть еще и учатся в школе.
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Напомним, что после вечеринке Ивлеевой он едва не лишился звания народного артиста. Также его стали вырезать из новогодних передач. Накануне блогерша также оплатила свои долги. Она выплатила налоги в 137 миллионов рублей.