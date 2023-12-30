Филипп Киркоров заплатил 12 миллионов рублей налогов после скандальной вечеринки

Филипп Киркоров столкнулся с проблемами после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Появились слухи, что артиста также проверят на уплату налогов. Примечательно, что в Сети появились данные, что у него есть налоговая задолженность в размере почти 12, 4 миллиона рублей.

Из них чуть больше 7 миллионов рублей — налог за недвижимость. И 30 декабря стало известно, что он все долги погасил. Новый год король отечественной эстрады встретит уже без проблем с налоговой инспекцией.