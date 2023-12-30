Концертный директор Бениш признался, что Лепс, Михайлов и Shaman получают от 10 миллионов рублей за выступления

По словам Александра, в их работе ничего не изменилось. Они не были гостями на злополучной вечеринке. Более того, у них в новогодний период хороший заработок. Он назвал сумму за концерт топового артиста.

«От 10 миллионов и выше», – заявил директор.

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«Артисты первого и высшего уровня все расписаны месяц назад, они очень востребованы. Сегодня наблюдается просто какая-то агония, как будто люди при деньгах живут последний день, будто никогда больше не увидят этих артистов. И частных выступлений никогда больше не будет. Это можно сравнить с рынком автомобилей, цены тоже взлетели в два-три раза: и гонорары, и требования увеличились», – пояснил он, пишет «МК».

Также Бениш отметил, что чаще корпоративы проходят за границей. Им оплачивают также райдер и проживание с перелетом. Гонорары в таком случае певцы получают в валюте. Он рассказал, что особенно ценится патриатеческий репертуар. Концертный директор признался, что пока никаких запретов на выступления артистов, принявших участие в вечеринке Ивлеевой, не было.