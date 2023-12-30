Руководители клуба «Мутабор» готовят иск на Настю Ивлееву на 70 миллионов рублей после ее вечеринки

Настя Ивлеева 10 дней назад устроила вечеринку в столичном клубе «Мутабор», которая обернулась скандалом. И теперь на блогершу хотят подать еще один иск. На этот раз руководите заведения готовят иск в суд, в котором потребуют 70 миллионов рублей в качестве компенсации за испорченную репутацию клуба.

Изначально телеведущая заплатила 3 миллиона рублей, чтобы организовать там свою вечеринку. был подписан договор, где она обязалась не нарушать законодательство РФ и не использовать ненормативную лексику. Там же было прописано, что нельзя устраивать провокационных действий, которые дискредитируют заведение.