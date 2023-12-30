Руководители клуба «Мутабор» готовят иск на Настю Ивлееву на 70 миллионов рублей после ее вечеринки

Настя Ивлеева 10 дней назад устроила вечеринку в столичном клубе «Мутабор», которая обернулась скандалом. И теперь на блогершу хотят подать еще один иск. На этот раз руководите заведения готовят иск в суд, в котором потребуют 70 миллионов рублей в качестве компенсации за испорченную репутацию клуба.
Изначально телеведущая заплатила 3 миллиона рублей, чтобы организовать там свою вечеринку. был подписан договор, где она обязалась не нарушать законодательство РФ и не использовать ненормативную лексику. Там же было прописано, что нельзя устраивать провокационных действий, которые дискредитируют заведение.
По словам администрации «Мутадора», они не подозревали, что Ивлеева устроит такое провокационное мероприятие. В итоге это нанесло как финансовый, так и репутационный удар. Также была проведена проверка представителями правоохранительных органов, которые выявили ряд нарушений. До сих пор клуб закрыт и опечатан, пишет Телеграм-канал Mash.
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Напомним, что также Ивлеева начала выплачивать долго по налогам и получила штраф в сто тысяч рублей за организацию своей провокационной вечеринки с участием звезд.