Актер Никита Кологривый: «Не должны столько бабок получать артисты за то, что спели песню»

Никита Кологривый переживает год, когда у него каждая роль успешная. Он снялся в фильме «По щучьему велению» и в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также актера позвали на новогодний огонек канала ТНТ.
Он снялся в комедии «Иван Васильевич меняет все», где заменил Филиппа Киркорова и сыграл Людовика XVI. В интервью Эльдару Джахарову звезда кино признался, что профессию артиста слишкомпривозносят. Он считает, что это неправильно, так как спасатели и врачи делают более важное дело.
«Я думаю, что это профессию надо убрать из разряда «пантеона» в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям», – заявил Никита.
По словам актера, его друг из Новосибирска спасает людей и рискует жизнью, а получает 45 тысяч рублей в месяц. При этом артисты за корпоратив порой получают по миллиону рублей, а их проблемой может стать какое-то акне на лице.
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«Не должны столько бабок получать артисты за то, что спели песню. Это легко спеть песню, когда ты умеешь петь. Легко написать песню даже про разбитую любовь, когда ты сидишь на Бали», – добавил Кологривый.