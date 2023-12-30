Актер Никита Кологривый: «Не должны столько бабок получать артисты за то, что спели песню»

Никита Кологривый переживает год, когда у него каждая роль успешная. Он снялся в фильме «По щучьему велению» и в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также актера позвали на новогодний огонек канала ТНТ.

Он снялся в комедии «Иван Васильевич меняет все», где заменил Филиппа Киркорова и сыграл Людовика XVI. В интервью Эльдару Джахарову звезда кино признался, что профессию артиста слишкомпривозносят. Он считает, что это неправильно, так как спасатели и врачи делают более важное дело.