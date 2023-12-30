Бедрос Киркоров – про «отмену» сына из-за вечеринки Ивлеевой: «Это всегда было так»

Отец Филиппа Киркорова, певец Бедрос Киркоров высказался о происходящей «отмене» его сына. За участие в «Голой» вечеринке Насти Ивлеевой поп-король лишился нескольких концертов и выступлений, его «вырезали» из новогоднего фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет все».

«Я ничего не знаю по этому поводу. Только и ждут, чтобы есть. Это всегда было так. Высоцкий был плохой певец? А его ели, ели, пока не перевернули наркоманом, а потом еле спасла его жена из Франции. Это всегда так было. Ободзинский был плохой певец? Нет, конечно», - высказался сайту Lenta.ru Киркоров-старший.

Также артист добавил, что его сын – не маленький, «пусть сам соображает». Киркорова, между тем, уже заменили в фильме ТНТ на Никиту Кологривого. Также он исключен из списка хэдлайнеров новогоднего концерта «Зимнее Show».

Прилетело не только Киркорову-младшему, но и другим звездам с той скандальной вечеринки. Анну Асти и Лолиту тоже, например, исключили из разных мероприятий и заменили другими звездами. Если Лолита приняла происходящее и успела высказаться, то Анна Асти никак не комментирует случившееся.

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