На «Зимнем Show» 1 января вместо отмененных Киркорова и Лолиты выступят Люся Чеботина, Хабиб и Burito

Оскандалившиеся ФИлипп Киркоров и Лолита снова лишились работы. Праздничное «Зимнее Show» на Live Арене 1 января 2024 все-таки состоится, несмотря на то, что именно они должны были стать его хэдлайнерами. Организаторы приняли решение о замене оскандалившихся звезд.

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Так, вместо Киркорова и Лолиты, которые ранее принимали участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, выступят Люся Чеботина, Хабиб и Burito. А вот Дима Билан все-таки выйдет на сцену в этот день.

Это еще один эпизод потери работы Киркоровым и Лолитой. Ранее Филиппа убрали из фильма «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ, как и певицу Анну Асти, тоже отметившуюся на мероприятии Ивлеевой. Вместо них в шоу ввели Никиту Кологривого и Клаву Коку.

По материалам сайта News.ru