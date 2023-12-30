Татьяна Буланова – про ребенка от молодого мужа: «Валера воспитает правильно»

54-летняя звезда 90-х Татьяна Буланова не против родить от молодого мужа, 34-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Они хотят и девочку, и мальчика. Тем более, что все шансы для этого есть – несколько лет назад она заморозила яйцеклетки. И в случае чего уверена в супруге – он сможет дать детям все.

«Я вообще про это не думаю, потому что есть у меня муж молодой. Это его ответственность. Я думаю, что «уйду» раньше, чем Валера. Есть папа молодой, у этого ребенка будут братья старшие. Валера воспитает ребенка правильно, но и я приложу свою руку», - высказалась в интервью Юлии Меньшовой певица.

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Напомним, у Булановой уже есть двое детей – сыновья от двух предыдущих мужей. А вот Руднев счастья отцовства еще не познал.