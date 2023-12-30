Дочка покойной Началовой впервые высказалась про повесившего на нее долги отчима: «Мама любила этого человека»

Певицы Юлии Началовой не стало в 2019 году. У нее осталась дочка Вера Алдонина, которой уже 17 лет, она живет с бабушкой и дедушкой и занимается пением – пошла по стопам матери и стала певицей. Артистка родила ее в браке с футболистом Евгением Алдониным. Но развелась с ним, когда Вере исполнилось 5 лет.

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Последней любовью Началовой стал хоккеист Александр Фролов. Они были вместе 5 лет. Но он оставил многомиллионные долги на падчерицу. Когда певица просила его помочь с организацией концерта, требовалось 20 млн рублей, он заставил Юлию подписать договор и в залог отдать полквартиры – речь про четырехкомнатные апартаменты на Нежинской улице Москвы, которые достались певице с дочкой от Алдонина. Предательство стало ударом для певицы, а Вера впервые высказалась об отчиме.

«Мама любила этого человека. Почти 7 лет мы были одной семьей. Я подружилась с его дочкой», - рассказала девушка.

Сейчас долг висит на наследнице Началовой, и чтобы его отдать, бабушка и дедушка Веры должны продать квартиру и рассчитаться с Фроловым. Поскольку отказаться от претензий этот человек после смерти певицы не захотел.

По материалам сайта Lady.mail.ru