Денис Дорохов рассказал, что обучается народным танцам: «Это очень сложно»

Комик Денис Дорохов рассказал, что отправился за дополнительным образованием в институт культуры. Он поступил на кафедру народного танца, чтобы научиться всем его премудростям. И признался, что пока получается у него очень плохо.

«Хочу сказать, что это очень сложный танец, а не хи-хи – ха-ха. Это очень сложно. Там даже есть стиль пьяного, если руками получается, то ногами я пока не могу», - поведал шоумен коллегам в шоу «Плохие выдуманные новости».

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Правда, для чего Дорохову понадобилось обучаться народным танцам, он не раскрыл. Подписчики во «Вконтакте» предположили, что комик готовится к роли в кино, где от него потребуется умение танцевать народные танцы.

Ранее Дорохов рассказывал, как перевернулся на мотоцикле, когда по трассе со скоростью под 200 км/ч не вписался в поворот. Шоумену крупно повезло, что на втсречной полосе тогда никого не оказалось. Он отделался испугом.