Ольга Бузова получила травму ноги: «Упала на ровном месте, не могу ни стоять, ни идти»

Поющая телеведущая Ольга Бузова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что получила травму. Она поскользнулась на улице и сильно повредила левое колено. Буквально недавно там зажила предыдущая рана, как она получила новую.

«Что еще произойдет перед Новым годом? Взгляните, как я упала на ровном месте у входа в офис, не могу ни стоять, ни идти», - пожаловалась звезда.

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В результате у Бузовой разбито колено, образовался отек и гематома. Певица призналась, что ей очень больно, но уходить на больничный и по этой причине отменять выступления и концерты артистка она не планирует. Хотя выступать на сцене с травмированной ногой непросто.