Яна Рудковская о вечеринке Насти Ивлеевой: «Могла бы тоже получить народное презрение на ровном месте... Попав туда»

Яна Рудковская раскритиковала вечеринку Насти Ивлеевой, заявив, что блогерша должна была понимать, кого зовет на мероприятие — популярных и всемилюбимых исполнителей, народных артистов. Однако обстановка на вечере была совершенно не той, считает музыкальный продюсер. Приглашение от телеведущей получила и сама Яна Рудковская. Сейчас ей даже сложно представить, что было бы, если бы она случайно туда приехала. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко была занята на репетиции и не смогла выкроить время на это мероприятие, и как оказалось, к счастью для себя и своей репутации.

Знаменитость дала понять, что они все устраивают камерные ужины, посещают светские рауты, но дать хотя бы какое-то сносное определение тому, что было в клубе «Мутабор», музыкальный продюсер не смогла. Она подметила, что также получила приглашение на арт-выставку, как ее назвала Настя Ивлеева. Но из-за плотного графика Яна Рудковская не смогла приехать.

При этом узнав все подробности скандального вечера жена Евгения Плющенко задается вопросом, спрашивая себя, чтобы она, мать четверых сыновей, чувствовала, оказавшись на этом мероприятии. Яна Рудковская уверена, что если бы она по незнанию попала бы на вечеринку, то ее снимки в «Мутоборе» облетели бы все СМИ, и она получила бы ярлык безнравственности.

Жена фигуриста дала понять, что Настя Ивлеева всегда с большим уважением относилась к ней и своим друзьям из шоу-бизнеса, однако пригласив звезд на свою «арт-выставку», в итоге их подвела всей этой нелицеприятной историей.

«Здесь же речь о том, что люди не знали, куда они шли. Если бы не репетиции шоу в этот день (а я не успевала из-за работы, то могла бы тоже получить народное презрение на ровном месте... Попав туда как Дима (Билан) и Филипп (Киркоров). «как кур во щи…» - сетует Яна Рудковская.

По материалам kp.ru