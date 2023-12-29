Филипп Киркоров появился на публике после истории с вечеринкой Насти Ивлеевой

Филиппу Киркорову наряду с другими звездами отечественной эстрады пришлось объяснять свое появление на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, за которую блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей. Поп-король отечественной сцены заявил, что приехал на мероприятие всего на пять минут, и поняв, куда попал, тут же поспешил уехать.

Примерно то же самое сказал и Дима Билан, который извинился перед поклонниками, заверив, что был одет скромно, и не афишировал то, что происходило вокруг в своих соцсетях. Критика общественности досталась и Анне Asti, которая выступала в клубе «Мутабор», а также Лолите Милявской, чьи концерты уже отменили из-за ее появления на тусовке.

Несмотря на то, что Филипп Киркоров не раз сталкивался с хейтом в свой адрес, он все же нашел в себе силы, чтобы обратиться к общественности, пояснив, что приехал на вечеринку только потому что его пригласили и он заранее дал обещание. Кстати, Дима Билан уточнил, что его профессия обязывает его ходить на различные мероприятия, и он не может отвечать за то, как будут себя вести гости, и во что они будут одеты.

На днях Филипп Киркоров снова появился на публике. Он пришел на ледовое шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Поп-король сцены подарил Яне Рудковской цветы, а потом покинул мероприятие, пишет Telegram-канал Shot.