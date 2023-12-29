Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки в московском клубе

Блогерша Настя Ивлеева дважды извинялась перед общественностью и звездами отечественного шоу-бизнеса, которые стали гостями ее арт-тусовки в московском клубе «Мутабор». Из-за «голого» дресс-кода вечеринку уже назвали скандальной, а поведение некоторых участников мероприятия — неприемлемым. Сама блогерша заявила, что не хотела оскорбит кого-либо, назвав свою тусовку перформансом. Однако народ такую выходку посчитал «плевков».

Как сообщает Telegram-канал Shot, Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Если в первый день на мероприятии присутствовали только звезды, то на второй — блогерша продавала билеты всем платежеспособным. Уточняется, что экс-жену Элджея признали виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Решение по этому делу вынес Лефортовский суд Москвы.

Также уточняется, что блогерша успела погасить большую часть своих долгов по налогам. А это сумма в размере 137 млн рублей. На уплату задолженности Насте Ивлеевой дали срок в три дня, до нового года.