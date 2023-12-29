Данила Козловский получил работу в Европе

Еще в середине мая Данила Козловский объявил поклонникам о том, что он ушел в продолжительный отпуск до конца года. Таким образом, актер намекнул, что он временно приостановил свое участие в съемках. После этого звезду фильма «Легенда № 17» видели в Стамбуле. Актер, которому приписывали роман с Оксаной Акиньшиной, спешно улетел в Турцию. А потом также внезапно вернулся в Россию. Не так давно стало известно, Козловский планирует отправиться на заработки в Европу. Там он собирается представить авторский спектакль-концерт. Зрителя ждут песни, танцы и откровения.

«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, ироничный взгляд на себя…» — говорится в афише шоу.

Как пишет KP.RU, Данила Козловский приедет с гастролями на Кипр, а потом и в Германию. Некоторое время актер провел в Штатах. Сам Данила утверждал, что зарабатывает в России и переезжать никуда не намерен, уточнив, что любит свою родину. В Америку Козловский ездил проведать дочь Оду Валентину.