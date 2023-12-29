Настя Ивлеева почти погасила свои долги в размере 137 млн рублей перед налоговой

Настя Ивлеева, как выяснилось в ходе проверки ФНС, была должна государству порядка 137 миллионов рублей. Помимо того, что блогерша часто мелькала на ТВ, она также владеет бизнесом. Как сообщает источник kp.ru, на сегодняшний день телеведущая успела погасить большую часть своего долга. За ней еще числится 58 тысяч рублей, которые блогерша не успела погасить. Судя по всему, Настя Ивлеева не стала терять время и поспешила оплатить долги по налогам. Тем более что времени до нового года осталось всего ничего.

Под проверку блогерша попала после своей скандальной вечеринки в клубе «Мутабор», которую также посетили Филипп Киркоров, Анна Asti, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Дима Билан и многие другие. Ранее сообщалось, что их также ждет проверка по имеющимся у них задолженностям по налогам.