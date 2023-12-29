Женатый Саша Петров продает пентхаус, в котором жил со Стасей Милославской, за 57 миллионов

Похоже, что Саша Петров собирается избавиться от недвижимости, которая напоминает ему об отношениях со Стасей Милославской. Женатый актер выставил на продажу элитный пентхаус, в котором он прожил несколько лет со своей экс-возлюбленной. Теперь же 34-летний Петров хочет свить новое гнездышко. Ко всему прочему, звезда исторической ленты «Стрельцов» собирается избавиться не только от апартаментов, но и от мебели, а также и от подарков бывшей подруги.

За недвижимость Саша Петров поначалу рассчитывал получить 63 миллиона рублей. Прошел месяц и цена упала до 57 миллионов. Поклонники считают, что молодая жена актера попросту отказалась жить в пентхаусе, в котором когда-то хозяйничала Стася Милославская. Она же, к слову, делала ремонт в апартаментах.

Кстати, с Викторией актер сыграл тайную свадьбу в сентября. А потом рассказал о бракосочетании в ЗАГСе своим поклонникам, признавшись, что буквально потерял голову после первой встречи с любимой. Ради этих отношений Саша Петров бросил свою возлюбленную Стасю Милославскую, которая так и не дождалась от него предложения руки и сердца. Позже актер устроил великолепное торжество по случаю свадьбы, на котором Виктория предстала в полупрозрачном платье невесты, а сам Петров сделал временную татуировку с именем жены на груди.

По материалам Telegram-канала «Светский хроник»