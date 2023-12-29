Передача «Модный приговор» вернется на Первый канал со 2 января

После долгого перерыва передача «Модный приговор» вслед за ток-шоу «Давай поженимся!» возвращается в эфир Первого канала. Эта программа заинтересует зрителя форматом телевизионного кастинга. А главной интригой сезона станет то, кто все-таки займет вакантные места Судьи и Защитника. И только кресло Обвинителя на проекте сохранит за собой Эвелина Хромченко. Этот важный пост телеведущая занимает с момента основания передачи и по сей день. Уже 2 января поклонники шоу увидят новый выпуск программы.

Роль Судьи в «Модном приговоре» может занять актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев или теле- и радиоведущий Константин Михайлов.

А роль Защитника может достаться: шоумену Антону Лаврентьеву, певице Мие Бойка, телеведущей Татьяне Геворкян или блогеру Арине Холиной.

Все кандидаты появятся в студии программы «Модный приговор» в надежде завоевать симпатию телезрителей. Авторам передачи предстоит сложный выбор, они должны будут довериться зрителю. Новых ведущих «Модного приговора» выберут онлайн-голосованием. Результаты будут объявлены после того, как все претенденты побывают в эфире.