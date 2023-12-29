Киркорова, Джигана, Милявскую, Асти и других участников вечеринки Ивлеевой проверят на задолженность по налогам

Звездным участникам «голой» вечеринки Насти Ивлеевой дали всего три дня, чтобы решить все вопросы с налоговой. Если кто-то не успеет покрыть имеющиеся долги до нового года, уже в 2024 году эти лица могут столкнуться с выездными проверками. Источник в ФНС дал понять, что участникам перформанса было сделано последнее предупреждение. Затем к делу подключится МВД. За этим последует проверка движения средств.

Если будут на то основания, то и выездная проверка с перспективой возбуждения дела. С подобным уже столкнулась сама хозяйка вечеринки в клубе «Мутабор» Настя Ивлеева. В офисах блогерши прошли обыски. Помимо всего прочего, у знаменитости есть и свой бизнес. Налоговая собирает информацию о незадекларированной выручке от продажи чипсов, газировки, рекламы в соцсетях и курсов.

Внимание налоговой к себе привлекли участники скандального раута: Анна Asti, Филипп Киркоров, Джиган и его жена Оксана Самойлова, Лолита Милявская, Ксения Собчак и многие другие. Должникам уже были разосланы уведомления о неуплате: тут и оплата основного долга, и штрафы, и пени, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Настя Ивлеева заявила, что ей тяжело и больно ощущать, что она единственная, кто виновен в проблемах, с которыми столкнулись звезды, пришедшие на ее арт-тусовку. Многие из звездных персон уже столкнулись с «отменой». Концерты с их участием массово отменяют. Как это произошло с Лолитой Милявской и Анной Asti.