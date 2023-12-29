Филипп Киркоров сохранит звание народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой

Бывшего мужа Аллы Пугачевой — 56-летнего Филиппа Киркорова — не лишат звания народного артиста России. Об этом сообщило Министерство культуры РФ. Подобное решение об отмене звания может быть принято только в том случае, если награжденного признают виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Поэтому Филипп Бедросович все-таки сохранит свои регалии.

Не так давно общественные активисты обратились с просьбой к министерству культуры лишить Филиппа Киркорова звания Народный артист России. Скандал произошел после участия певца в вечеринке Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». Общественность была возмущена тем, что артист появился в числе приглашенных. Досталось и остальным звездным гостям: Диме Билану, Лолите Милявской, Анне Asti, Наталье Чистяковой-Ионовой, Ксении Собчак и многим другим.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Филиппа Киркорова в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!» заменили на Никиту Кологривого. А Анну Asti, которая должна была предстать в образе куклы, подменит Клава Кока, пишет Telegram-канал Mash.

Череда «отмен» случилась и у Лолиты Милявской, некоторые ее концерты точно не состоятся, как и интервью Ксении Собчак с режиссером Сариком Андреасяном. Он заявил, что отказался от участия в съемках с теледивой, которая пришла на «голую» вечеринку к Насте Ивлеевой.

По материалам MK.ru