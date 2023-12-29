Новый сезон вокального проекта «Голос» с Зиверт и Полиной Гагариной выйдет в эфир 19 января

Телезрители по всей стране с нетерпением ожидают выхода нового сезона вокального проекта «Голос». Премьера состоится уже 19 января. Передачу будут показывать каждую пятницу по вечерам сразу после программы «Время». Среди наставников шоу появятся новые лица. Свои кресла займут Владимир Пресняков-младший, Полина Гагарина, Антон Беляев и певица Зиверт, для нее участие в этом проекте станет дебютным. Вести вокальное шоу будет Яна Чурикова.

По традиции на сцене проекта выступят конкурсанты из разных уголков нашей необъятной страны. Всего в слепых прослушиваниях примут участие около 128 вокалистов. Пресняков, Гагарина, Беляев и Зиверт наберут в свои команды по 12 человек. Кстати, наставникам придется конкурировать между собой в борьбе за понравившегося участника. У них появится специальная кнопка «блокировки». После слепых прослушиваний участники «Голоса» попадут в следующий этап — их ждут выступления на выбывания. Имя нового победителя шоу станет известно уже весной.