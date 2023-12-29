Звезда сериала «Черная любовь» Бурак Озчивит приедет в Москву и Санкт-Петербург с концертами

Бурак Озчивит снискал любовь и признание поклонников, снявшись в турецком сериале «Великолепный век». Этот успех принес ему славу и почет, а также новые роли в кино. Актер также снимался в сериале «Королек - птичка певчая», именно тогда он познакомился со своей будущей женой Фахрийе Эвджен. Они сыграли возлюбленных, а позже и сами поженились. У пары подрастает двое детей: сыновья Каран и Керем. Бурак Озчивит снимался и с Неслихан Атагюль в сериале «Черная любовь». Поговаривают, что актеры просто не переваривали друг друга на съемочной площадке и с трудом целовались. Сейчас Бурак Озчивит занят в исторической ленте «Основание Осман».

Появилась информация, которая порадует всех русских фанатов актера. Бурак Озчивит приедет в Москву и Санкт-Петербург с концертами. Он примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов», которые состоятся 20 февраля в «Крокус Сити Холл» и 21 февраля в БЗК «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Ко всему прочему актер поделится своим опытом съемок в сериале, расскажет интересные истории и ответит на вопросы телеведущего Вячеслава Макарова. Для особых поклонников будут организованы фан-встречи с Бураком Озчивитом сразу после концерта. Актер даст автографы фанатам, также с ним можно будет сфотографироваться.

Одной из самых ярких поклонниц Бурака Озчивита в России можно назвать Ксению Бородину. Она большая любительница турецких сериалов. Знаменитость даже ездила в Турцию на кинофестиваль, на котором ей удалось сфотографироваться с Небахат Чехре (Валиде султан) и Керемом Бюрсином из сериала «Постучись в мою дверь» (он же Серкан Болат). Подписчики Ксении Бородиной в соцсети заметили, что теледива была явно довольна собой, попав на светский вечер со звездами турецкого кино.

По материалам 7days