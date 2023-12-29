Климова об успехах сына от Петренко: «Я счастлива, что Матвей теперь учится в Школе Табакова»

Екатерина Климова — многодетная мама. У нее есть старшая дочка Елизавета, которая стала студенткой МГУ, поступив на журфак, двое сыновей Матвей и Корней от Игоря Петренко и дочка Белла от Гелы Месхи.

«Я счастлива, что Матвей теперь учится в Школе Табакова. Думая о поступлении в театральный вуз, сын много ходил в разные училища, театры, присматривался. И больше всего ему понравилось именно это учебное заведение. Здорово, что Олег Павлович придумал такую историю, когда Ромео может играть юный артист — в Школу Табакова поступают после девятого класса», — уточнила Екатерина Климова.

Актриса была удивлена тому, что все студенты живут в общежитии, даже москвичи. При этом Екатерина понимала, что ее сын будет занят в Школе с утра и до вечера. Однако к тому, что ее ребенок не будет ночевать дома, она готова не была. Матвей приходит проведать семью на выходных. У них очень насыщенное расписание, поэтому отвлекаться особо некогда. Поступление в Школу Табакова стало для парня первым серьезным испытанием. Его ждал огромный конкурс, студентов набирают по всей стране, ему нужно было выдержать эту конкуренцию. Конечно же, звездная мама гордится сыном, который сумел доказать, чего он стоит и без протекции.

Кстати, старшая дочка актрисы оканчивает 4-й курс журфака МГУ. Елизавета Хорошилова уже делала свое первое телеинтервью, съемки перед камерой даются ей легко. Еще один сын актрисы, Корней, пока ходит в школу. Он посещает курсы в Высшей школе экономики, мальчик хочет стать программистом.

По материалам 7days