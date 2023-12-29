КП: Филиппа Киркорова заменили в комедии «Иван Васильевич меняет все!» на Никиту Кологривого

Как пишет ряд компетентных СМИ, поп-королю отечественной сцены Филиппу Киркорову оперативно нашли замену в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!». Произошедшее можно связать со скандальной вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой, которую посетил артист. Также отменили ряд концертов и других участников тусовки. К примеру, волна хейта обрушилась на Лолиту Милявскую и Анну Asti. Сама Настя Ивлеева уже извинилась и перед общественностью, и перед гостями вечеринки, которые попали в скандальную историю, и теперь один за другим лишаются своих контрактов и съемок.

Как пишет КП, среди тех, кто ощутил давление общественного мнения, стал и Филипп Киркоров. Есть информация, что поп-короля сцены заменили в комедии «Иван Васильевич меняет все!» на звезду криминальной драмы «Слово пацана» Никиту Кологривого (он же Кощей). Единственное, актер предстанет в образе Людовика XVI, а не Петра I.

По информации Mash, замену нашли и Анне Asti, которая сыграла роль куклы. Вместо нее якобы позвали Клаву Коку. Источник со съемочной площадки утверждает, что монтажерам пришлось вырезать некоторые сцены, а сценаристам переписать некоторые эпизоды.

Ранее директор телеканала ТНТ Тина Канделаки обратилась к зрителям, подтвердив слухи о том, что в комедии «Иван Васильевич меняет все!» действительно будет переснят ряд сцен. Но только для того, чтобы сделать картину более интересной, острой и провокационной.