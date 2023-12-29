Уголовное дело в отношении Лерчек и ее мужа о неуплате налогов прекращено

29 декабря стало известно о том, что уголовное дело в отношении блогерши Лерчик и ее мужа о неуплате налогов было прекращено. Разбирательства длились около 9 месяцев. Супруги погасили все имеющиеся долги перед государством по этому делу. Подробнее об этом рассказал журналистам адвокат Чекалиных. Пара выплатила порядка 505 миллионов рублей. В эту сумму входят налоги, штрафы и пени. Уголовное дело, которые было возбуждено в марте, сегодня прекращено в отношении самой Лерчек и ее мужа.

При этом в производстве по-прежнему находится второе уголовное дело в отношении Чекалиных — о легализации денежных средств в особо крупном размере.

С супругов был снят запрет на использование Интерном. Также уже в самое ближайшее время они могут выйти на связь со своими поклонниками, по материалам Telegram-канала Shot.