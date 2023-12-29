Дочка Началовой о поступке экс-жениха мамы, который заявил права на часть ее квартиры: «На его совести!»

В недавнем интервью Веру Алдонину спросили о том, может ли она как-то прокомментировать неприятную ситуацию, которая произошла в ее семье из-за судебного разбирательства с экс-возлюбленным Юлии Началовой. Еще при жизни певица взяла в долг порядка 20 миллионов у своего жениха, хоккеиста Александра Фролова. В итоге мужчина хотел получить свой долг, взыскав его через суд. Он претендовал на часть элитной квартиры поп-дивы, наследницей которой должна была стать единственная дочь Юлии Началовой Вера.

По ее словам, она не может называть Александра Фролова бывшим возлюбленным ее мамы, это, как выразилась Вера, не совсем точная формулировка. При этом девушка уточнила, что ее мама очень любила этого человека. Они прожили одной семьей целых семь лет. Вера даже подружилась с дочерью хоккеиста. Именно Юлия Началова помогла ему восстановить общение с ребенком. Все то, что произошло потом, после смерти мамы, Вера обсуждать не хочет. Как и вопрос с квартирой.

«Так как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его же совести. Прошло почти 5 лет, своего решения он не изменил», — добавила Вера Алдонина.

По материалам «Леди Mail»