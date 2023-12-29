Яна Поплавская уверена, что Киркорова не отменят окончательно после «голой» вечеринки

Актриса Яна Поплавская не поверила в раскаяния фигурантов скандальной «голой» вечеринки по случаю дня рождения Насти Ивлеевой. Виновница торжества созвала звезд шоу-бизнеса и устроила, как считает общественность, настоящий шабаш. Чем подвела каждого пришедшего: теперь одного за другим публика и телеканалы «отменяют».

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Филипп Киркоров, как и другие гости того вечера, оправдался. Но Яна Поплавская не верит в его раскаяние, как и слезы других артистов. Она убеждена, что народный артист, каковым является певец, не должен появляться на подобных мероприятиях. Но не верит, что его как-то серьезно накажут.

«Не мечтайте, что Киркорова отменят, лишат его звания… Ощущение мерзости и тошноты. Хочется вымыть руки и глаза с хлоркой», — написала в своем блоге Поплавская.

К слову, Киркорова уже «вырезали» с постера шоу «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ, а другую гостью вечеринки, Анну Асти, лишили заработка в новогоднюю ночь, заменив на Люсю Чеботину.