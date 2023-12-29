Павел Погребняк замечен в обнимку с рыжеволосой незнакомкой

Футболист и многодетный отце Павел Погребняк в этом году развелся с матерью своих сыновей Марией Погребняк. Пара была вместе со школьной скамьи, в браке – 17 лет. И внезапным решением расстаться повергла в шок поклонников. Ничего не объяснив. При этом, Мария постоянно подчеркивает, что в новых отношениях ей никто не изменяет.

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Судя по всему, обзавелся новыми отношениями и сам Павел. В своем микроблоге он публикует снимки с некоей рыжеволосой незнакомкой. Кто она, мужчина так и не представил своим подписчикам. Зато снимки один другого интереснее. Например, она присела к нему на колени, сзади пары – шарики в форме сердечек, а на лицах обоих – счастливые улыбки.