Долг Елены Блиновской перед налоговой вырос на 6 млн рублей

Блогер, бизнес-леди Елена Блиновская под домашним арестом. А ее долг перед налоговой службой резко возрос. Дело в том, что он вырос из-за появления пени и штрафов. Теперь сумма, которую Елене следует погасить, на 6 млн больше прежней и составляет 1 408 494 092 рубля, пишет aif.ru.

Сама Блиновская с прессой не общается и не комментирует происходящее в жизни. Не так давно сидящая в заточении у себя дома, она устроила вечеринку, на которую созвала друзей, и знатно повеселилась.

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Периодически появляется информация, то Блиновская погасила долг. Но платить по счетам она не спешит.