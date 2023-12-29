Ида Галич рассказала, что ходила с Сергеем Буруновым на свидания

Блогер, певица Ида Галич в интервью Александру Рогову ответила на вопрос, могла бы она встречаться с мужчиной старше нее или нет. Девушка призналась, что ей непринципиально, есть ли какая-то разница в годах между ней и избранником, или нет. Задавал вопрос Сергей Бурунов, и Галич выдала их с ним тайну.

«Сережа у нас кокетка, кокетничает. Потому что с Сергеем я ходила на свидание. Мы переписывались, гуляли пару раз, бродили, ходили в рестораны», - рассказала Галич.

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Блогерша отметила, что ей не важен возраст, гораздо важнее опыт человека. 46-летний Бурунов, по ее признанию, - наполненный, и ему есть чем поделиться. К слову, актер ни разу не был женат. У Галич, по ее признанию, сейчас есть бойфренд, имени которого она не стала называть, чуть младшее нее, зарабатывающий предпринимательством.