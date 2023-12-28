«Ребят, ну вы что? Она всю жизнь в таком выступает»: россияне заступились за Лолиту, которая лишилась концертов после вечеринки у Ивлеевой

Лолита Милявская и в 60 лет продолжает демонстрировать свое старое заявление, что она женщина без комплексов. И 20 декабря певица посетила вечеринку Насти Ивлеевой, которая решила позвать звездный друзей в клуб в Москве. Дресс-код «голый» каждый понял по своему.

Если Дима Билан пришел в брюках, водолазке и плаще, то Лолита захотела затмить даже молодежь. На ней были чулки, белье и пояс. Она заверила, что выбрала наряд, который скрыл возрастные изменения в ее фигре. Звезда перед камерами даже полхала на четвереньках. В итоге вечеринка обернулась скандалом.