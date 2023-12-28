«Ребят, ну вы что? Она всю жизнь в таком выступает»: россияне заступились за Лолиту, которая лишилась концертов после вечеринки у Ивлеевой

Лолита Милявская и в 60 лет продолжает демонстрировать свое старое заявление, что она женщина без комплексов. И 20 декабря певица посетила вечеринку Насти Ивлеевой, которая решила позвать звездный друзей в клуб в Москве. Дресс-код «голый» каждый понял по своему.
Если Дима Билан пришел в брюках, водолазке и плаще, то Лолита захотела затмить даже молодежь. На ней были чулки, белье и пояс. Она заверила, что выбрала наряд, который скрыл возрастные изменения в ее фигре. Звезда перед камерами даже полхала на четвереньках. В итоге вечеринка обернулась скандалом.
Вскоре на всех участников мероприятия посыпалась критика. Филиппа Киркорова даже захотели лишить звания народного артиста. Он записал видеоизвинения, но позже появились слухи, что певца вырезают из новогодних эфиров. Лолита тоже сообщила, что ее убирают из праздничных передач. Но она не стала приносить извинения.
«Потрясающее послевкусие. Но хейт, который возник потом на ровном месте, как то меня посмешил. Когда ты в 60 приходишь на такое событие, это один из немногих вариантов услышать и увидеть твоих друзей, ну, которым под 60. Ну, или на 10 лет моложе. Самое главное, что пока молодежь дэнсит, ты просто рассказываешь, что у тебя произошло», – заявила артистка.
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Потом Милявская снова сняла видео. Она пояснила, что ее, как и других артистов, Настя позвала на арт-вечеринку. Певица напомнила, что за год у всех накопилась усталость, поэтому хотелось отрываться. Она добавила, что с иронией отнеслась к хейту.
Артистка отметила, что людей произошедшее так возмутило, что они пишут письма, в которых просят убрать ее из всех новогодних передач. Лолита отметила, что желать плохого никому нельзя. Она призвала людей сохранить новогоднее настроение.
«Ну попробуем?» – сказала звезда.
Примечательно, что артистка обещала в 70 лет выйти в том же провокационном образе на сцену. Но теперь возможно она передумает. Концерты артистки стали отменять. Несколько ее выступлений в январе не состоятся, а также 10 февраля ее концертаа не будет. Более того, в Тюмени люди требуют у губернатора области, чтобы там отменили концерт артистки, намеченный на март.
Милявская вскоре отреагировала на происходящее. Она выложила видео, на котором со шваброй стоит в своей квартире. Певица заявила, что впервые за два месяца моет полы.
«Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой… А еще скоро весна и кусты надо подрезать», – написала артистка.
Многие россияне встали на сторону певицы. Они посчитали, что она не сделала ничего противозаконного. Даже смелый наряд Лолиты подписчики посчитали нормальным для имиджа звезды, так как раньше она выступала в облегающем боди и не стеснялась фигуры.
«Билан и Лолита два человека на этой вечеринке которые попали под раздачу ни за что. Лолита всегда была эпатажной, в том числе и за это тоже её любит зритель», – написала marina_kordeli.
«Лолита всю жизнь в откровенных нарядах и никого не беспокоило, че за кипишь вдруг? Или остальные певцы так не выходили. Ну ок , ну плохо, ну сделали замечание, все хорош», – заявила annakaa100.
«Лола! Какая же ты крутая! Сейчас ретроградный Меркурий закончится и все снова будет круто», – присоединилась anastasia_uo.
«Ребят, ну вы что? Она всю жизнь в таком выступает! А теперь что изменилось? Ее дело это», – заверила Toda_Elf.
«Не стоит впадать в депрессию. Значит так должно было быть. Все будет хорошо», – высказался seregaaa_94.
К слову, Милявская часто выступает в мини и на каблуках. Ее образы любят обсуждать в Сети.
Лолита хвасталась, что многие похвалили ее за образ на последнем «Суперстаре»