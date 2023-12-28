Певец Прохор Шаляпин о планах на будущее: «Хочется иметь детей»

Прохор Шаляпин отметил, что думает о создании семьи. Фото: Global Look Press

Прохор Шаляпин признался Яне Чуриковой, что в 40 лет начал думать о создании семьи.

Прохор Шаляпин решил откровенно поговорить с Яной Чуриковой. Он рассказал как про свою карьеру, так и про громкие романы с возрастными женщинами. Певец не жалеет о том, что пиарился за счет ток-шоу, где обсуждал свои романы. 

Теперь он уже имеет свою квартиру, поэтому стоит планы на будущее. 40-летний артист не только собирается активно записывать песни, но и мечтает о создании семьи.

«Я и так чувствую себя счастливым человеком. Но мне хочется иметь детей, чтобы они в принципе у меня родились. Опять же, неизвестно, кто родится. Я про то, что свое тепло мне тоже бы хотелось дарить детям», - пояснил Прохор в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой». 

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Он отметил, что старается ценить то, что ему дают. Певец заверил, что спустя много лет у него возникли финансы, чтобы поработать над своей карьерой и выпустить отличные треки. 

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