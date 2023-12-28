Певец Прохор Шаляпин о планах на будущее: «Хочется иметь детей»

Прохор Шаляпин решил откровенно поговорить с Яной Чуриковой. Он рассказал как про свою карьеру, так и про громкие романы с возрастными женщинами. Певец не жалеет о том, что пиарился за счет ток-шоу, где обсуждал свои романы.

Теперь он уже имеет свою квартиру, поэтому стоит планы на будущее. 40-летний артист не только собирается активно записывать песни, но и мечтает о создании семьи.