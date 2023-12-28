Ляйсан Утяшева засняла, как дочка украшает елку с Павлом Волей: «Живая»

Ляйсан Утяшева не перестает хвастаться тем, что у нее идеальные отношения с Павлом Волей. Несмотря на загруженность графика, они нашли время, чтобы дома поставить елку. 28 декабря телеведущая выложила видео, на котором засняла их главный символ Нового года.

Павел Воля принес живую елку. Он встал на стул, чтобы украсить дерево мишурой. Ему помогала дочка София, которой восемь лет. А вот сын Роберт не попал в кадр. Супруги не удержались и стали заигрывать.