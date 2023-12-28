Ляйсан Утяшева засняла, как дочка украшает елку с Павлом Волей: «Живая»

Ляйсан Утяшева не перестает хвастаться тем, что у нее идеальные отношения с Павлом Волей. Несмотря на загруженность графика, они нашли время, чтобы дома поставить елку. 28 декабря телеведущая выложила видео, на котором засняла их главный символ Нового года.
Павел Воля принес живую елку. Он встал на стул, чтобы украсить дерево мишурой. Ему помогала дочка София, которой восемь лет. А вот сын Роберт не попал в кадр. Супруги не удержались и стали заигрывать.
«Папа! Попозируешь?» – спросила Утяшева.
«Да! Самой сытной точкой», – заверил Воля.
«Самая сытная! Живая!» – заявила телеведущая.
«Утяшева об отношениях с Волей: «Вместе 15 лет, а как будто первый месяц», – подписала видео звезда.
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Поклонники были в восторге. Многие отметили, что София подросла. Кадлый год пара устраивает детям впечатляющие каникулы. В 2019 году они возили их в Лапландию, где находится резиденция Санта-Клауса.