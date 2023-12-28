Шаляпин рассказал, что подружился со Светличной: «Я ездил к ней домой»

Прохор Шаляпин в интервью Яне Чуриковой вспомнил про свои романы с возрастными женщинами. Он признался, что нисколько не жалеет, что его отношения с Ларисой Копенкиной обсуждала вся страна. Артист заверил, что походы на ток-шоу принесли ему много денег.

Также он был в браке с Татьяной-Клаудиа Дэвис, которая умерла вскоре после свадьбы. Теперь певец свободен, но недавно были слухи, что у него отношения со Светланой Светличной. Он пояснил, что на самом деле происходит у него с 83-летней советской звездой.