Шаляпин рассказал, что подружился со Светличной: «Я ездил к ней домой»

Прохор Шаляпин в интервью Яне Чуриковой вспомнил про свои романы с возрастными женщинами. Он признался, что нисколько не жалеет, что его отношения с Ларисой Копенкиной обсуждала вся страна. Артист заверил, что походы на ток-шоу принесли ему много денег.
Также он был в браке с Татьяной-Клаудиа Дэвис, которая умерла вскоре после свадьбы. Теперь певец свободен, но недавно были слухи, что у него отношения со Светланой Светличной. Он пояснил, что на самом деле происходит у него с 83-летней советской звездой.
«Со Светличной мы подружились на «Легендах России». Кто-то начал писать, что у Прохора новая любовь. Я к этому относился с юмором, но я ничего сам не запускал. Я клянусь.
Мы просто пришли со Светланой Афанасьевой на какое-то мероприятие. Потом мы дружили. Она ездила ко мне домой. Я ездил к ней в гости. Какие-то вещи она мне приоткрыла тоже. Актриса, которая очень многое пережила в жизни. Но это отдельная тема», — поделился Шаляпин.
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Он считает, что его карьера могла сложится лучше, но доволен и тем, что с ним происходит. Певец отметил, что добился хороших результатов в жизни и не гневит Бога.