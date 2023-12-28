Шаляпин рассказал, что подружился со Светличной: «Я ездил к ней домой»

Прохор Шаляпин объяснил, что его связывает со Светланой Светличной. Фото: Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин заявил, что советская актриса открыла ему глаза на многое.

Прохор Шаляпин в интервью Яне Чуриковой вспомнил про свои романы с возрастными женщинами. Он признался, что нисколько не жалеет, что его отношения с Ларисой Копенкиной обсуждала вся страна. Артист заверил, что походы на ток-шоу принесли ему много денег. 

Также он был в браке с Татьяной-Клаудиа Дэвис, которая умерла вскоре после свадьбы. Теперь певец свободен, но недавно были слухи, что у него отношения со Светланой Светличной. Он пояснил, что на самом деле происходит у него с 83-летней советской звездой. 

«Со Светличной мы подружились на «Легендах России». Кто-то начал писать, что у Прохора новая любовь. Я к этому относился с юмором, но я ничего сам не запускал. Я клянусь. 

Мы просто пришли со Светланой Афанасьевой на какое-то мероприятие. Потом мы дружили. Она ездила ко мне домой. Я ездил к ней в гости. Какие-то вещи она мне приоткрыла тоже. Актриса, которая очень многое пережила в жизни. Но это отдельная тема», — поделился Шаляпин. 

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Он считает, что его карьера могла сложится лучше, но доволен и тем, что с ним происходит. Певец отметил, что добился хороших результатов в жизни и не гневит Бога. 

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