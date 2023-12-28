Лолита призналась, что после отмены концертов привыкает быть домохозяйкой

Лолита Милявская отреагировала на то, что ее концерты отменили после того, как она приняла участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Певица решила не унывать, что некоторые ее выступления не состоятся, а также что ее вырезают из новогодних эфиров.

Артистка сняла видео, на котором предстала дома в платье и без макияжа. Она заявила, что ей звонят и даже плачут, сочувствуя ее ситуации. А звезда заверила, что у нее все хорошо. Она взяла швабру и собралась впервые за два месяца помыть полы.