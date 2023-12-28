Успенская не стала устраивать вечеринку для дочки в день рождения: «Сейчас не время ходить в рестораны»

Любовь Успенская 27 декабря поздравила свою дочку Татьяну Плаксину с днем рождения. Еще несколько лет назад между ними был серьезный конфликт, но им удалось наладить отношения.

Теперь наследница артистки тоже выступает на сцене. Любовь Залмановна заверила, что день рождения дочки стал для нее самым счастливым. Свое 34-летие Татьяна отпраздновала в загородном доме, устроив семейные посиделки. Звезда позвала даже своего адвоката Елену Сенину. Но шумную вечеринку они устраивать не стали.