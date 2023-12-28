Барецкий заявил, что готов поддержать Ивлееву в суде: «Найду тебе миллиард рублей»

Настя Ивлеева уже больше недели пытается оправдаться за вечеринку, которую устроила в клубе в Москве. Гости были в откровенных нарядах, что возмутило общественности.

Теперь Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие знаменитости сталкиваются с трудностями. Кого-то вырезают из новогодних эфиров, другие остаются без концертов. А кинорежиссер Александр Иншаков подал в суд на Ивлееву с требованием выплатить один миллиард рублей за моральный ущерб. За звезду заступил Стас Борецкий. Он возмущен поступком создателя «Бригады».