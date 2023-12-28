Барецкий заявил, что готов поддержать Ивлееву в суде: «Найду тебе миллиард рублей»

Настя Ивлеева уже больше недели пытается оправдаться за вечеринку, которую устроила в клубе в Москве. Гости были в откровенных нарядах, что возмутило общественности.
Теперь Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие знаменитости сталкиваются с трудностями. Кого-то вырезают из новогодних эфиров, другие остаются без концертов. А кинорежиссер Александр Иншаков подал в суд на Ивлееву с требованием выплатить один миллиард рублей за моральный ущерб. За звезду заступил Стас Борецкий. Он возмущен поступком создателя «Бригады».
По словам шоумена, он был тоже надел что-то смелое и пришел на вечеринку, так как бойкотов не боится. Также Борецкий заявил, что Иншаков поступил неправильно, так как они с Ивлеевой коллеги.
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«Бороться с девушкой – это не статусная вещь. Поэтому Насте я сказал: если тебя засудят, найду тебе миллиард рублей и поддержу!» – высказался он, пишет «МК».
Также ранее блогершу поддержала Ксения Собчак недавно. Она отметила, что тоже сталкивалась с травлей и хейтом.