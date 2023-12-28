Блиновская подала иск в суд против Инспекции ФНС

Елена Блиновская подала иск в суд. Она сделала это 26 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Блогерша захотел оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

Она хочет, чтобы действия налоговой признали незаконным. Также создательница «Марафона желаний» требует уменьшить долги по налогам на целых 60 процентов. Сейчас сумма составляет 1,4 млрд рублей, а если ее снизят по ее требованию, то сумма будет 560 миллионов рублей, пишет Telegram-канала SHOT.