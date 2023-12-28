Блиновская подала иск в суд против Инспекции ФНС

Елена Блиновская требует снизить долги по налогам на 60%. Фото:  Global Look Press

Создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская хочет, чтобы действия налоговой службы признали незаконными.

Елена Блиновская подала иск в суд. Она сделала это 26 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Блогерша захотел оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. 

Она хочет, чтобы действия налоговой признали незаконным. Также создательница «Марафона желаний»  требует уменьшить долги по налогам на целых 60 процентов. Сейчас сумма составляет 1,4 млрд рублей, а если ее снизят по ее требованию, то сумма будет 560 миллионов рублей, пишет Telegram-канала SHOT.

 

Уже известно, что предварительное заседание по этому делу назначено на 6 февраля 2024 года. Напомним, что на данный момент Елена находится под домашним арестом и будет там находится до 26 января. 

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К слову, даже в заключении она порой устраивает вечеринки. Недавно бизнесвумен повеселилась дома в вечернем платье, отметив приближение Нового года. Ей запрещено покидать дом и  пользоваться Интернетом.

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