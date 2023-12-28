Шаляпин признался, что купил квартиру благодаря участию в ток-шоу с Копенкиной: «Мне стали предлагать деньги»

Прохор Шаляпин появился в студии у Яны Чуриковой. Он рассказал про участие в «Фабрике звезд» и начале карьеры. По словам артиста, пробиться в шоу-бизнес и стать популярным было сложно. А потом он встретил Ларису Копенкину на отдыхе. Именно она стала для него человеком, который помог ему разбогатеть.
Певец пояснил, что не мог заниматься музыкой, так как у него не было денег. Он пояснил, что в то время клип стоит 100 тысяч долларов. Шаляпин со своей избранницей, которая на 21 год его старше, стал ходить по телевизионным ток-шоу. Со вренем это стало заработком.
«Я работа бесплатно.Пригласили - круто! Может сейчас позовут спеть! А потом, когда мы взлетели в рейтингах! Извините, без рейтингов не задержится продукт ни на Первом канале, ни на Rutube», – заверил Шаляпин.
«Денег не было. Мне их потом сами стали предлагать за эти программы и дрались. Мне звонили, угрожали!» – заверил он.
По словам певца, после «Фабрики звезд» о нем мало вспоминали и спустя семь лет он осознал, что его рейтинг упал. Тогда артист согласился на водевиль. Он заверил, что получил много психологических травм из-за походов на шоу и сталкивался с гневом своих брошенных женщин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я работаю, чтобы развлекать людей и зарабатывать на этом. Изначально, когда я пошел на это, у меня была задача, что наконец-то я о себе напомню, может обо мне вспомнят. И я задержался в цеху и Натальи Петровны.
Ей за это низкий поклон. Благодаря Наталье Петровне ( Наталья Никонова создательница проекта "Пусть говорят", – Прим.ред.) я купил себе квартиру. А есть мои коллеги, которые до сих пор живут на съемном жилье. Мне стали прдлагать деньги. Потом я только догадался, что можно побольше сумму поставить», – рассказал Прохор в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».