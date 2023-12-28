Шаляпин признался, что купил квартиру благодаря участию в ток-шоу с Копенкиной: «Мне стали предлагать деньги»

Прохор Шаляпин появился в студии у Яны Чуриковой. Он рассказал про участие в «Фабрике звезд» и начале карьеры. По словам артиста, пробиться в шоу-бизнес и стать популярным было сложно. А потом он встретил Ларису Копенкину на отдыхе. Именно она стала для него человеком, который помог ему разбогатеть.

Певец пояснил, что не мог заниматься музыкой, так как у него не было денег. Он пояснил, что в то время клип стоит 100 тысяч долларов. Шаляпин со своей избранницей, которая на 21 год его старше, стал ходить по телевизионным ток-шоу. Со вренем это стало заработком.