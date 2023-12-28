Антонов высказался о вечеринке Ивлеевой: «Час расплаты наступит»

Юрий Антонов высказал свое мнение о скандальной вечеринке, которую устроила Настя Ивлеева за 11 дней до Нового года. Тусовка с блогерами и артистами, которые предстали в откровенных нарядах, наделала много шума.
Многие певцов стали вырезать из новогодних шоу, а также отменяются концерты, в том числе у Лолиты Милявской. Однако Антонов признался, что не знает о том, что происходило в клубе MUTABOR, а также не знает российских блогеров, в том числе Ивлееву.
«Ничего хорошего, думаю, после такого их не ждет. Они получили удовольствие от общения друг с другом, но час расплаты наступит, уверен», – заявил Юрий Михайлович.
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Когда он услышал, что Ивлеева хвасталась на тусовке бриллиантом за 23 миллиона рублей, из-за чего потом ее предложили проверить на налоги, Антонов отметил, что хвастаются богатством в среде артистов только «недалекая горстка людей».
Он также заверил, что такой вечеринке в его молодости не могло произойти, так как раньше законы были другими. Музыкант подчеркнул, что если на вечеринке у блогерши Насти были нарушены законы, то ими должны заниматься власти и правоохранительные органы, пишет KP.RU.