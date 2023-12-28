Антонов высказался о вечеринке Ивлеевой: «Час расплаты наступит»

Юрий Антонов высказал свое мнение о скандальной вечеринке, которую устроила Настя Ивлеева за 11 дней до Нового года. Тусовка с блогерами и артистами, которые предстали в откровенных нарядах, наделала много шума.

Многие певцов стали вырезать из новогодних шоу, а также отменяются концерты, в том числе у Лолиты Милявской. Однако Антонов признался, что не знает о том, что происходило в клубе MUTABOR, а также не знает российских блогеров, в том числе Ивлееву.