Шаляпин признался, что менял свое имя и отчество несколько раз: «Искал себя»

«20 лет назад я стал Прохором. Я еще одну тайну вам открою. После Андрея Захаренкова я еще по паспорту некую фамилию и имя носил. И я даже менял отчество, но этого не знал никто. Говорить не буду, это сразу всех взорвет. Я искал себя. А потом поговорил с астрологом. Она мне посчитала. Я к фамилии Шаляпин хотел оставить имя Андрей.

Она сказала: "Нет. Плохой результат, плохая судьба". Потом я предложил стать Федором. Меня даже сейчас никто не называет Андреем, а называют максимум Федором. Я никогда не поправляю людей.

Но мне подошло имя Прохор. Долго считали и не могли подобрать. Она мне сказала: Либо это имя сделает тебя очень известным и ты будешь на коне или оно тебя сожрет в итоге», – поделился артист в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».