Шаляпин признался, что менял свое имя и отчество несколько раз: «Искал себя»

Прохор Шаляпин признавался, что раньше называл себя родственником оперного и камерного певца Федора Шаляпина. Потом он все же раскрыл, что это было сделано ради хайпа. В 2003 году артист стал Прохором, так как раньше его звали иначе.
Подробности он раскрыл в беседе с Яной Чуриковой. Более того, свое имя выпускник «Фабрики звезд» менял несколько раз. Так как он вырос в простой семье, то искал способы, как состояться в Москве.
«20 лет назад я стал Прохором. Я еще одну тайну вам открою. После Андрея Захаренкова я еще по паспорту некую фамилию и имя носил. И я даже менял отчество, но этого не знал никто. Говорить не буду, это сразу всех взорвет. Я искал себя. А потом поговорил с астрологом. Она мне посчитала. Я к фамилии Шаляпин хотел оставить имя Андрей.
Она сказала: "Нет. Плохой результат, плохая судьба". Потом я предложил стать Федором. Меня даже сейчас никто не называет Андреем, а называют максимум Федором. Я никогда не поправляю людей.
Но мне подошло имя Прохор. Долго считали и не могли подобрать. Она мне сказала: Либо это имя сделает тебя очень известным и ты будешь на коне или оно тебя сожрет в итоге», – поделился артист в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
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Он также добавил, что является добрым и открытым человеком. Певец заверил, что долго пробивался в шоу-бизнес.