Жена Боярского опровергла слухи о новой госпитализации актера: «Просто отвезла сделать рентген»

Михаил Боярский недавно пережил инфаркт. 28 декабря появились слухи, что артист был экстренно госпитализирован в культурной столице. Но вскоре его жена Лариса Луппиан опровергла сообщения, которые появились в СМИ. Она пояснила, что у актера было плановое посещение больницы.
Более того, Луппиан сама его отвезла туда. По словам знаменитости, вечером звезда фильмов про мушкетеров уже будет дома. Она также добавила, что семья обязательно оповестит всех официально, если что-то случится.
«Я просто отвезла Михаила Сергеевича сделать рентген. И в 19:00 я его оттуда забираю. Пожалуйста, не распространяйте слухи», — высказалась супруга артиста, пишет SPB.KP.ru.
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То, что с Боярским все хорошо, также подтверждает тот факт, что его выступление в Театре имени Ленсовета, которое в графике стоит 31 декабря, не было отменено. На сцене актер будет блистать с женой.