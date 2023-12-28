Жена Боярского опровергла слухи о новой госпитализации актера: «Просто отвезла сделать рентген»

Михаил Боярский недавно пережил инфаркт. 28 декабря появились слухи, что артист был экстренно госпитализирован в культурной столице. Но вскоре его жена Лариса Луппиан опровергла сообщения, которые появились в СМИ. Она пояснила, что у актера было плановое посещение больницы.

Более того, Луппиан сама его отвезла туда. По словам знаменитости, вечером звезда фильмов про мушкетеров уже будет дома. Она также добавила, что семья обязательно оповестит всех официально, если что-то случится.