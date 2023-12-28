SHOT: Медсестра заявила, что Киркорову выкачивали гной из-за имплантов

Филипп Киркоров в этом году сделал пластическую операцию у Тимура Хайдарова. Он хвастался новым телом. Однако потом на хирурга посыпались обвинения в некомпетенции от других артистов.

А на днях Киркорова заметили в другой клинике на Пресне, где с артистом поработал уже другой опытный хирург, Рауф Гайнуллин, который лишь за консультацию просит 20 тысяч рублей, пишет Telegram-канал SHOT. А медсестра, работающая в клинике, призналась, что у звезды начались проблемы с имплантами в пятой точке.