SHOT: Медсестра заявила, что Киркорову выкачивали гной из-за имплантов

Филипп Киркоров в этом году сделал пластическую операцию у Тимура Хайдарова. Он хвастался новым телом. Однако потом на хирурга посыпались обвинения в некомпетенции от других артистов.
А на днях Киркорова заметили в другой клинике на Пресне, где с артистом поработал уже другой опытный хирург, Рауф Гайнуллин, который лишь за консультацию просит 20 тысяч рублей, пишет Telegram-канал SHOT. А медсестра, работающая в клинике, призналась, что у звезды начались проблемы с имплантами в пятой точке.
«Я лично перевязывала Киркорова. Когда я пришла на перевязку, то была шокирована, потому что у Киркорова загноилась *** (пятая точка). Мы выкачивали гной из места, куда ставили импланты. У него тоже были послеоперационные осложнения: импланты не приживаются», — поделилась медсестра.
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По материалам The Voice