Концерт Лолиты Милявской в Тюмени потребовали отменить из-за вечеринки Насти Ивлеевой

Отмечается, что инициаторами стали активисты общественного движения. Они обратились к губернатору области, возмутившись, что никто из руководителей местной филармонии никак не отреагировал на появление Лолиты Милявской в клубе «Мутабор». Певица тогда позировала едва ли не в одном белье.

Под вопросом концерт артистки, который должен состоятся 25 марта. Пока билеты на мероприятие еще продаются. Состоится он или нет — неизвестно.

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Добавим, что у артистки уже отменился концерт намеченный на 10 февраля, а также могут сорваться выступления 3, 22 и 26 января, о чем пишет другой телеграм-канал Baza.

Ранее в Москве отменили концерт Анны Asti, который должен был состояться в клубе. А Лолита признавалась, что ее даже вырезали из телеэфира.