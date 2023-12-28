Концерт Лолиты Милявской в Тюмени потребовали отменить из-за вечеринки Насти Ивлеевой

Лолита Милявская была на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой в Москве. Все участники арт-мероприятия теперь сталкиваются с проблемами. На тусовке был заявлен «голый» дресс-код, в связи с чем наряды у гостей были слишком откровенными, что возмутило общественность.
На днях певица уже извинилась за то, что участвовала в вечеринке, но это не спасло ее. 28 декабря концерт артистки в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в тусовке Ивлеевой, пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что инициаторами стали активисты общественного движения. Они обратились к губернатору области, возмутившись, что никто из руководителей местной филармонии никак не отреагировал на появление Лолиты Милявской в клубе «Мутабор». Певица тогда позировала едва ли не в одном белье.
Под вопросом концерт артистки, который должен состоятся 25 марта. Пока билеты на мероприятие еще продаются. Состоится он или нет — неизвестно.
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Добавим, что у артистки уже отменился концерт намеченный на 10 февраля, а также могут сорваться выступления 3, 22 и 26 января, о чем пишет другой телеграм-канал Baza.
Ранее в Москве отменили концерт Анны Asti, который должен был состояться в клубе. А Лолита признавалась, что ее даже вырезали из телеэфира.