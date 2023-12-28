Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Напомним, что это уже вторая госпитализация Михаила Сергеевича за декабрь. Не так давно он пережил инфаркт. Однако родные сообщали, что актер чувствует себя лучше. Он даже готовился 31 декабря вернуться на сцену.

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В Театре имени Ленсовета был намечен спектакль «В этом милом старом доме», где он играет с женой Ларисой Луппиан. Но если Боярского не выпишут до этого времени, то даже Новый год он может встретить в больничной палате.