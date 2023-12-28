Марина Александрова с семьей улетела из России в Китай

Марина Александрова покинула Россию в конце декабря. Актриса прилетела в Китай. Она взяла с собой мужа Андрея Болтенко и детей: 11-летнего сына Андрея и восьмилетнюю дочку Екатерину. 29 декабря они уже гуляли по Шанхаю.

В соцсети артистка поделилась кадрами из путешествия. Поклонники стали переживать, что звезда покинула родину надолго. Однако она дала понять, что просто наслаждается отпуском. Новый год знаменитая семья встретит за границей.