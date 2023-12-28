Марина Александрова с семьей улетела из России в Китай

Марина Александрова покинула Россию в конце декабря. Актриса прилетела в Китай. Она взяла с собой мужа Андрея Болтенко и детей: 11-летнего сына Андрея и восьмилетнюю дочку Екатерину. 29 декабря они уже гуляли по Шанхаю.
В соцсети артистка поделилась кадрами из путешествия. Поклонники стали переживать, что звезда покинула родину надолго. Однако она дала понять, что просто наслаждается отпуском. Новый год знаменитая семья встретит за границей.
«Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми, понять, что в Шанхае найден любимый Париж и вспомнить вкус пельменей, хоть их и называют здесь дим самами, что не говори, раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по-полной», — написала Александрова.
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Она не стала уточнять, когда вернется домой. На кадрах можно увидеть, как актриса в пальто с детьми гуляет по набережной. Также она позволяет на завтрак есть мороженое. Многие осыпали звездную семью комплиментами.