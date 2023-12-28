Ида Галич встречается с разведенным бизнесменом: «Я очень счастлива»

Ида Галич в 2020 году переживала из-за развода с отцом своего сына Леона — Аланом Басиевым. Она смогла построить успешную карьеру, а вот личную жизнь ей долго не удавалось построить. В новом интервью телеведущая рассказала, что еще в 2022 году рассталась с блогером, которого зовут Стас Круглицкий.
А теперь у нее появился новый возлюбленный. Она опровергла слухи, что он миллионер и олигарх. По словам звезды, они познакомились на вечеринке, переписывались, а потом увиделись.
«Ему 33 года, чуть-чуть младше, чем я. Он предприниматель, брюнет, молодой, симпатичный», — поделилась Ида.
Ее избранником оказался Олег Ледвич, который не только строит свой бизнес, но и является яхтсменом. Он совладелец компании, которая занимается монтажом промышленных машин и оборудования. В прошлом году фирма принесла ему доход в 82 миллиона рублей. К слову, он не из простой семьи, так как папа Олега управляет частной сетью городских катков, находящихся в Москве.
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Также Галич не стала утаивать, что он тоже в разводе и имеет ребенка от прошлых отношений. Они встречаются всего несколько месяцев, поэтому не знакомили друг друга с родными.
«Мое сердце было готово к тому, чтобы встретить свою любовь, и сейчас это произошло. На данный момент я очень счастлива», — заявила звезда в шоу «Есть вопросики».