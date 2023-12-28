Ида Галич встречается с разведенным бизнесменом: «Я очень счастлива»

Ида Галич в 2020 году переживала из-за развода с отцом своего сына Леона — Аланом Басиевым. Она смогла построить успешную карьеру, а вот личную жизнь ей долго не удавалось построить. В новом интервью телеведущая рассказала, что еще в 2022 году рассталась с блогером, которого зовут Стас Круглицкий.

А теперь у нее появился новый возлюбленный. Она опровергла слухи, что он миллионер и олигарх. По словам звезды, они познакомились на вечеринке, переписывались, а потом увиделись.