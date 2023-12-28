Галич о вечеринке Ивлеевой: «Приглашение меня на такое мероприятие – это не про возвращение дружбы»

Ида Галич уже давно находится в ссоре с Настей Ивлеевой. Многие удивлялись, когда подруги резко перестали общаться. В YouTube-шоу «Есть вопросики» она призналась, что они пытались помириться, но ничего не вышло.
Несмотря на это, Галич получала приглашение на вечеринку Ивлеевой, которая в итоге обернулась скандалом. По словам телеведущей, порой бывшая подруга подливала масла в огонь, подкалывала ее. Брюнетка отметила, что бывшую ведущую «Орла и решки» все устраивало в их дуэте до тех пор, пока ей удавалось быть лидером, а когда Ида похорошела, стала более модной, то со стороны подруги начались придирки.
Также звезда отметила, что видела Настю на празднике у Ксении Собчак. Тогда она и получила приглашение на вечеринку.
«Я бы точно не пришла, потому что я работала. Но я долго сидела и думала: а я вообще смогла бы прийти после всего того, что я услышала в свой адрес? И мне кажется, что нет. Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп», — пояснила Галич.
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Она добавила, что написала бывшей подруге, что они могут встретиться вдвоем и забыть про ссору, но Ивлеева лишь отправила в ответ эмодзи. По словам телеведущей, она бы с радостью прекратила вражду.