Галич о вечеринке Ивлеевой: «Приглашение меня на такое мероприятие – это не про возвращение дружбы»

Ида Галич уже давно находится в ссоре с Настей Ивлеевой. Многие удивлялись, когда подруги резко перестали общаться. В YouTube-шоу «Есть вопросики» она призналась, что они пытались помириться, но ничего не вышло.

Несмотря на это, Галич получала приглашение на вечеринку Ивлеевой, которая в итоге обернулась скандалом. По словам телеведущей, порой бывшая подруга подливала масла в огонь, подкалывала ее. Брюнетка отметила, что бывшую ведущую «Орла и решки» все устраивало в их дуэте до тех пор, пока ей удавалось быть лидером, а когда Ида похорошела, стала более модной, то со стороны подруги начались придирки.