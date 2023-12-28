Виктория Боня недовольна результатами пластики: «Хочу доктору сказать, чтобы дотянул второй глаз»

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня осенью сделала пластическую операцию по изменению формы глаз и поначалу очень радовалась результату. Однако сейчас, когда отеки спали, и результат оказался налицо, она заметила разницу между двумя глазами. И теперь намерена привести их к единообразию.

«Лечу в Лос-Анджелес, хочу доктору сказать, чтобы он дотянул второй глаз», - призналась звезда соцсетей.

Боня показала себя в зеркале подписчикам и объяснила, что именно ее не устраивает. Она продемонстрировала, как левый глаз у нее устремлен вверх внешним уголком, а правый такового наклона не имеет.

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«Будет красиво», - натянула нуждающийся в корректировке глаз Боня. – «Прям идеально».

Добавим, что Боню до сих пор критикуют в Сети за операцию. По мнению хейтеров, девушке не следовало делать пластику. И результат вмешательства, считают люди, далек от идеала.