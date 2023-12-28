Василий Ливанов назвал Аллу Пугачеву мыльным пузырем

Василий Ливанов, звезда советского и российского кинематографа, назвал сбежавшую Аллу Пугачеву мыльным пузырем. По его мнению, размышлять о ней и ей подобных артистах, которые с 2022 года покинули Россию, нет смысла, поскольку они не заслуживают этого.

«Делать мне больше нечего – о пузырях размышлять? Пугачева и прочие все эти - мыльные пузыри нашей великой русской культуры, и внимания нашего они не заслуживают», - высказался сайту aif.ru актер.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Актеру неважно, простят поклонники Пугачеву за ее поступок или нет. Поскольку глубоко убежден, что русский человек сегодня должен быть со своей страной, а не вдали от нее. Особенно народным артистам, каковой является Примадонна. Это, по мнению советского Шерлока Холмса, двойная ответственность – и перед страной, и перед народом.

Пугачева, напомним, не только уехала из страны, но и оскорбила россиян, назвав холопами и рабами. Сейчас она живет на Кипре, куда переехала в октябре из неспокойного Израиля.