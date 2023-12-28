От сбежавшей из страны актрисы Варвары Шмыковой отвернулась семья: «Мама назвала меня предательницей»

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова в 2022 году сбежала из России. Так она выразила свое несогласие с происходящем. Будучи беременной, она забрала сына и с мужем Даниилом Радловым обосновалась в Берлине. Такой поступок не нашел поддержки у родных Шмыковой – мама от нее отвернулась.

«Мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей. В ближайшее время я точно не вернусь», - рассказала актриса в новом интервью на YouTube.

У Шмыковой помимо мамы и отчима, ушедшего добровольцем, остались пять братьев и сестер. Она старается поддерживать с ними связь, но диалог с родными никак не складывается.

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Также актриса дала понять, что ей важно было родить второго ребенка не в России. В Берлине она начала жизнь с чистого листа, смогла найти работу в театре и обрасти знакомствами.